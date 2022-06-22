Суд у Львові продовжив арешт Медведчуку до 9 серпня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народному депутату України Віктору Медведчуку до 9 серпня.

Рішення було ухвалене ще 9 червня, проте у реєстрі судових рішень опубліковане пізніше.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурора. Арешт продовжено на 60 днів без визначення розміру застави.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік з-під домашнього арешту.

Згодом Зеленський запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави. 18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, в якому Медведчук просить обміняти його на захисників та жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», діяльність якої заборонена судом, Віктор Медведчук – український політик, що має тісні особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

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