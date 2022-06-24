«Фінансував агресію РФ за рахунок українських надр»: СБУ заблокувала активи фірм російського олігарха

СБУ заявляє про блокування активів компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень.

За даними спецслужби, ці фірми займалися незаконним видобутком піску та щебеню на Київщині та Житомирщині у промислових масштабах без сплати податків до держбюджету України.

«Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України», – зазначають у Службі безпеки.

Сам олігарх, як додають у СБУ, «систематично виправдовував російську агресію», «заперечував злочини окупантів» і «підтримував терористичні організації на сході України».

«За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром ДНР», – кажуть у спецслужбі.

Наразі на особисте майно цього російського олігарха, активи підконтрольних йому підприємств і незаконно видобуті корисні копалини накладено арешт.

13 червня у Офісу генпрокурора повідомили про арешт корпоративних прав підприємств російського олігарха на понад 53,4 мільйона гривень. За даними українських ЗМІ, йшлося про Михайла Фрідмана, який входить до бенефіціарів російської «Альфа-груп».