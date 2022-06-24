Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

«Фінансував агресію РФ за рахунок українських надр»: СБУ заблокувала активи фірм російського олігарха

За даними спецслужби, ці фірми займалися незаконним видобутком піску та щебеню на Київщині та Житомирщині

СБУ заявляє про блокування активів компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень.

За даними спецслужби, ці фірми займалися незаконним видобутком піску та щебеню на Київщині та Житомирщині у промислових масштабах без сплати податків до держбюджету України.

«Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України», – зазначають у Службі безпеки.

Сам олігарх, як додають у СБУ, «систематично виправдовував російську агресію», «заперечував злочини окупантів» і «підтримував терористичні організації на сході України».

«За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром ДНР», – кажуть у спецслужбі.

Наразі на особисте майно цього російського олігарха, активи підконтрольних йому підприємств і незаконно видобуті корисні копалини накладено арешт.

13 червня у Офісу генпрокурора повідомили про арешт корпоративних прав підприємств російського олігарха на понад 53,4 мільйона гривень. За даними українських ЗМІ, йшлося про Михайла Фрідмана, який входить до бенефіціарів російської «Альфа-груп».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG