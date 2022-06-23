«Допомагав пропаганді, заперечував агресію РФ»: ексдепутат Партії регіонів отримав підозру в колабораціонізмі

Колишній народний депутат від Партії регіонів отримав підозру в колабораційній діяльності, повідомляє Служба безпеки України.

«Він був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію РФ і транслював тези про «асвабадітєлєй». Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ», – зазначають в СБУ.

За даними Служби безпеки, у березні 2022 року підозрюваний перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом з військами РФ, а у травні взяв участь у проведенні інформаційної кампанії РФ, де «вчергове виступив на підтримку її агресії і тимчасових окупаційних адміністрацій у південних регіонах України».

СБУ не називає прізивща депутата, однак деталі вказують на те, що йдеться про колишнього члена Партії регіонів Ігоря Маркова.

Після Революції Гідності Ігор Марков утік до Росії.

У серпні 2015 року його затримували в італійському місті Сан-Ремо за запитом українського бюро Інтерполу.

Тоді ексдепутату інкримінували хуліганські дії в Одесі 2007 року, коли біля обласної держадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Маркова підозрювали в організації побиття учасників акції, а також безпосередньо в побитті громадян, повідомляли в МВС. Згодом суд в Італії відмовив Україні в екстрадиції Маркова.

У вересні 2018-го Маркову повідомили підозру у злочинах проти основ національної безпеки та громадського порядку.

Марков очолював проросійську партію «Родина», яка виступала за федералізацію України та визнання російської мови другою офіційною в Україні.