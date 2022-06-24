Скіфські мечі, посуд Трипілля: під час обшуків у екснардепа виявили понад 6 тисяч артефактів

Під час обшуків у колишнього народного депутата Валерія Горбатова правоохоронці виявили колекцію з понад 6 тисяч унікальних артефактів, яку експерти попередньо оцінили у декілька мільйонів доларів США. Про це повідомили Держбюро розслідувань та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За їхніми даними, ці речі зберігались в одному з офісних приміщень у Києві: у попередньо підготовлених «таємних кімнатах» та «в далеких від належних умовах».

«Серед знахідок – скіфські мечі Акінакі, кольчуга 12-го сторіччя, шоломи епохи Еллінізму, посуд Трипільської культури, книга «Саркофаги Галії», яка була експонатом Руського археологічного музею Константинополя, а потім – частиною бібліотеки Херсонеського музею в Криму», – зазначила генеральна прокурор Ірина Венедіктова.

Експерти Національного музею історії України вважають, що вилучені історичні артефакти належать до епох від бронзового віку та пізнього середньовіччя.

Як припускають правоохоронці, частина колекції, ймовірно, була викрадена із музеїв тимчасово окупованого Криму, а також куплена у «чорних археологів».

Валерій Горбатов – народний депутат України 3-4 скликань та колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Обшук у нього відбувся в рамках кримінального провадження щодо фінансування угруповання «ДНР», виведення грошових коштів до Російської Федерації з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму.

«Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України», – зазначив директор ДБР Олексій Сухачов.

Окрім того, правоохоронці заявляють, що виявили «тісні зв’язки» Горбатова з так званим головою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим та їхній спільний бізнес.

Екснардепу загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі Горбатов, за даними правоохоронців, перебуває на окупованих Росією територіях, куди втік напередодні повномасштабної російської агресії.