ДБР знайшло на Сумщині «підпільний склад» ОПЗЖ

​Державне бюро розслідувань виявило на Сумщині у місті Охтирка підпільний склад речей нині забороненої партії ОПЗЖ: там зберігалися пропагандистські матеріали та трибутика партії, повідомила пресслужба ДБР.

«Після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали «рятувати» майно... Працівники ДБР виявили пропагандистські газети та листівки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності, посвідчення помічників народного депутата України», – зазначають у ДБР.

За даними держбюро, приміщення, де зберігалися ці речі, належить колишньому правоохоронцю – депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ.

«Встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували «русский мир», закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам», – додають у відомстві.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі.

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному суді.

Рішення судуспівголова партії Юрій Бойко у коментарі Радіо Свобода ​назвав «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».