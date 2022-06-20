«Правовий нігілізм» – Бойко про заборону ОПЗЖ

Рішення суду про заборону «Опозиційної платформи – За життя» є «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії». Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, який каже, що є «єдиним з її керівників, які наразі в Україні».

«Рішення продиктоване суто, як колись казали, «революційною доцільністю». Тобто ухвалене з політичних мотивів, а не в рамках чинного законодавства... Я вже казав, що війна чітко розділила людей на вірних країні, своїй присязі, виборцям та на тих, хто був у партії суто з кон’юнктурних міркувань. Тому принцип колективної відповідальності тут геть недоречний», – вважає Бойко.

На його думку, аргументи, які були наведені в суді на користь заборони ОПЗЖ, сьогодні можна «застосувати до будь-якої політичної сили в Україні».

«Опозиційна платформа – За життя» буде оскаржувати рішення про її заборону, наголошує Бойко.

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«Те, як буде проходити процес розгляду нашого оскарження, можна буде розглядати ще й як тест на «європейськість» української судової системи і України, як кандидата в члени Європейського союзу. Чи готова вона відповідати вимогам високої правової культури, яка панує в ЄС, чи наші суди так і залишилась на рівні «що бажаєте» на догоду правлячий верхівці», – зазначив Бойко у коментарі Радіо Свобода.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі.

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному Суді.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени, а згодом сама фракція припинила свою діяльність.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко. Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України» 24 травня.

1 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують законодавчо ухвалити механізм, що дозволить усунути ексдепутатів ОПЗЖ від роботи в парламенті.