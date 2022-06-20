Служба безпеки України озвучила підстави для заборони партії «Опозиційна платформа – за життя»

Управління Служби безпеки України у Львівській області 20 червня уточнило про підстави, на яких суд заборонив діяльність партії «Опозиційна платформа – за життя».

За повідомленням, причиною для заборони політичної сили стали матеріали СБУ про:

причетність провідних функціонерів «ОПЗЖ» до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України

пропаганди війни, насильства

Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону «ОПЗЖ» і передачу майна партії на користь держави. Суд розглядав звернення, підготовлене на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

В умовах військової агресії Росії діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, інформує пресслужба СБУ у Львівській області. Представники «ОПЗЖ», фактично, ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику Росії.

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Рішення суду про заборону ОПЗЖ у коментарі Радіо Свобода співголова партії Юрій Бойко назвав «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії». Юрій Бойко каже, що є «єдиним з її керівників, які наразі в Україні».

Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

У представників ОПЗЖ є 20 днів для оскарження цього рішення у Верховному Суді. І, за словами Юрія Бойка, вони оскаржать рішення суду.Малюська: зараз тривають 16 судових процесів щодо заборони проросійських партій