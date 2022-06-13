Суд арештував активи російського олігарха на понад 50 млн грн – ОГП

Офіс генпрокурора повідомив про арешт корпоративних прав підприємств російського олігарха на понад 53,4 мільйона гривень. За даними відомства, йдеться про цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

«За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України», – зазначають в Офісі генерального прокурора.

В Україні серед лідерів на ринку мінеральних вод є, зокрема, торговельні марки «Моршинська», «Миргородська», Borjomi. Вони належать компанії IDS Borjomi International, яка входить до «Альфа-груп» російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Германа Хана.

Раніше бенефіціари російської «Альфа-груп» потрапили під західні санкції. Зокрема, Михайло Фрідман став одним із перших олігархів, який після початку широкомасштабної війни Росії проти України потрапив у санкційний список ЄС через «міцні зв’язки з адміністрацією Путіна» та «побудову бізнесу за рахунок наближеності до влади».

Чи йдеться наразі про арешт в Україні коштів і цінних паперів Михайла Фрідмана, офіційної інформації наразі немає. Однак, за даними українських ЗМІ, мова саме про цього російського олігарха.