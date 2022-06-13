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Суд арештував активи російського олігарха на понад 50 млн грн – ОГП

Рішення суду стосується активів російського олігарха у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води

Офіс генпрокурора повідомив про арешт корпоративних прав підприємств російського олігарха на понад 53,4 мільйона гривень. За даними відомства, йдеться про цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

«За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України», – зазначають в Офісі генерального прокурора.

В Україні серед лідерів на ринку мінеральних вод є, зокрема, торговельні марки «Моршинська», «Миргородська», Borjomi. Вони належать компанії IDS Borjomi International, яка входить до «Альфа-груп» російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Германа Хана.

Раніше бенефіціари російської «Альфа-груп» потрапили під західні санкції. Зокрема, Михайло Фрідман став одним із перших олігархів, який після початку широкомасштабної війни Росії проти України потрапив у санкційний список ЄС через «міцні зв’язки з адміністрацією Путіна» та «побудову бізнесу за рахунок наближеності до влади».

Чи йдеться наразі про арешт в Україні коштів і цінних паперів Михайла Фрідмана, офіційної інформації наразі немає. Однак, за даними українських ЗМІ, мова саме про цього російського олігарха.

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