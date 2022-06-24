СБУ: викрили російську агентурну мережу, яка готувала вторгнення і до якої входив депутат Деркач

Служба безпеки України заявляє про викриття агентурної мережі ГРУ Росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач.



«Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України», – йдеться у повідомленні відомства.



Щодо народного депутата розпочато досудове розслідування.



У СБУ заявляють, що «оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно нейтралізували» її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Після затримання він пішов на угоду зі слідством. У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.



Колєсніков розповів деталі діяльності російської агентурної мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

СБУ оприлюднила відео допиту Ігоря Колєснікова.



«Він будучи негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран» був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем. За словами Колеснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв», – повідомляють у спецслужбі.



За даними СБУ, нардеп отримував від Росії кошти для створення приватних охоронних структур, які країна-агресор планувала використати для захоплення України.



«На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача», – інформують у відомстві.

Андрій Деркач наразі не коментував цю інформацію СБУ.

Андрія Деркача не лише українські правоохоронці називають «російським агентом». Зокрема так його називав Вашингтон.

У 2020 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Цей крок відомство пояснило причетністю Деркача до втручання у виборчий процес 2020 року в США. Деркач назвав це рішення «помстою» з боку американських політиків.

У січні 2021 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказала на причетність до цієї мережі Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

У серпні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України вирішила запровадити санкції проти Деркача.

Андрій Деркач є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років.

За даними руху «Чесно», з 24 лютого по 1 червня 2022 року депутат Андрій Деркач пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​