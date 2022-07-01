Україна доводить у Міжнародному суді ООН, що Росія порушила конвенцію про геноцид – Кулеба

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид, повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 1 липня.

«Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», – заявив Кулеба.

Він назвав цей крок важливим для притягнення Росії до відповідальності і відшкодування шкоди, якої вона завдала Україні в ході своєї агресії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.