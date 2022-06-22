Дії Росії в Україні ніколи не були «захистом життів» – Блінкен

Дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як «захист життів», заявив Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.



«Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Жодні дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як «захист життів», – написав він у твіттері.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Тоді президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Російська агресія розпочалася у 2014 році.