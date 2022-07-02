За добу на Харківщині поранення отримали четверо цивільних – Синєгубов

Упродовж минулої доби четверо мирних жителів Харківщини отримали поранення: 2 – в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 – в Лозівському. Про це вранці 2 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На території області ворог завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок», – йдеться у повідомленні.

Ранок 2 липня, зауважив Олег Синєгубов, «був особливо неспокійним» для харків’ян. Близько 4-ї ранку, за його даними, російські війська влучили ракетами по Немишлянському району міста, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці.

Наразі, за даними очільника Харківщини, найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках.

«Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ», – додав Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні 2 липня Генштаб ЗСУ стосовно Харківщини​повідомив, що з метою повернення втрачених позицій російські війська ведуть штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Крім того, українські військові зафіксували російські артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка, російські авіаційні удари – поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

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