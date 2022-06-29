Агресія Росії «серйозно погіршила» права людей в Україні – дослідження ООН

Агресія Росії «серйозно погіршила» права людей в Україні. Про це йдеться доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період з 24 лютого до 15 травня 2022 року.

«Чимало військових засобів і методів порушували норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють ведення бойових дій. Зокрема, у багатьох випадках Збройні сили Російської Федерації та меншою мірою Збройні сили України не дотримувалися принципів розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, щоб уникнути або щонайменше звести до мінімуму випадкову загибель цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів», – зазначають у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.

Зокрема, вона зафіксувала:

незаконні вбивства та страти цивільних осіб у понад 30 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської і Сумської областей (скоєні, коли ці території перебували під контролем Збройних сил Російської Федерації наприкінці лютого та в березні);

у понад 30 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської і Сумської областей (скоєні, коли ці території перебували під контролем Збройних сил Російської Федерації наприкінці лютого та в березні); порушення обома сторонами прав людини щодо поводження з військовополоненими та особами hors de combat ;

обома сторонами прав людини щодо ; 23 верифіковані випадки сексуального насильства: «більшість з них була вчинена на місцевостях, які контролюються Збройними силами Російської Федерації, але також були випадки й на місцевостях, які контролюються урядом України» (водночас ООН не уточнює, кого саме звинувачує у випадках сексуального насильства на вільній території України – ред.);

«більшість з них була вчинена на місцевостях, які контролюються Збройними силами Російської Федерації, але також були випадки й на місцевостях, які контролюються урядом України» (водночас ООН не уточнює, кого саме звинувачує у випадках сексуального насильства на вільній території України – ред.); 248 випадків свавільного затримання представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб («чимало з них можуть складати насильницькі зникнення, імовірно, вчинені Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами»);

представників місцевих органів влади, журналістів, активістів громадянського суспільства та інших цивільних осіб («чимало з них можуть складати насильницькі зникнення, імовірно, вчинені Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними озброєними групами»); примусовий військовий призов чоловіків на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР»);

чоловіків на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР»); 41 випадок переслідування жителів Криму за «дискредитацію» або «заклики до перешкоджання» застосування Збройних сил Російської Федерації.

«Сторони мають забезпечити своєчасне, ефективне розслідування всіх заяв про правопорушення, зокрема катування, жорстоке поводження, свавільне затримання й сексуальне насильство, а також і забезпечити належне притягнення винних до відповідальності», – наголосила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Станом на початок квітня у Міжнародній організації з міграції зазначали, що понад 7,1 мільйона людей в Україні стали через війну внутрішньо переміщеними особами.

Згодом у МОМ уточнили, що майже 4,5 мільйона переміщених українців повернулися додому.