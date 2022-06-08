Майже 4,5 мільйона переміщених українців повернулися додому – дослідження

Майже 4,5 мільйона українців повернулися додому після переміщення. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ).

«Найбільш значні показники кількості повернень зафіксовано на півночі країни та в Києві. Після повернення цих територій під контроль Уряду України люди переважно повертаються до великих міст та їхніх передмість. Водночас до сільської місцевості повернулися лише 17% опитаних», – йдеться у звіті МОМ за період з 17 до 23 травня.

Дослідження також зафіксувало, що більше третини тих, хто повернувся, все ще почуваються в небезпеці, а 9 відсотків готові залишити домівки знову через війну.

У звіті МОМ також йдеться, що кожен п’ятий опитаний український переселенець наразі не має доходів.



Станом на початок квітня у Міжнародній організації з міграції зазначали, що понад 7,1 мільйона людей в Україні стали через війну внутрішньо переміщеними особами.