Американські NASAMS «суттєво» посилять протиповітряну оборону України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за надання зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

«Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 мільйонів доларів і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари», – сказав він у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, Україна також активно домовляється і про іншу нову зброю від партнерів.



«Для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів», – додав він.

30 червня президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями Вашингтон оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі озброєнь, зокрема системи протиракетної оборони. Міністерство оборони США 1 липня оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет озброєння, серед іншого, включає 2 вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляє, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою», а «вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається».