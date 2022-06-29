«Їх у десять разів більше»: Зеленський закликав Захід дати більше зброї, щоб збалансувати сили на фронті

Президент Володимир Зеленський закликав Захід надати більше зброї Україні для того, щоб Київ міг збалансувати сили на фронті й мати змогу протистояти Росії і захистити свої території. Як повідомила пресслужба голови держави, Зеленський заявив про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Голова держави розповів, що щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії. «Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця – їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося», – зазначив він.

Президент додав, що на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють сили РФ, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

«Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають», – сказав Зеленський.

За словами президента, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія.

«Якщо ми програємо, то програє демократія. А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності, про які ми всі так багато говоримо. Знаю, що всім непросто, і розумію, що дуже далеко те, що відбувається в нас, і деяким державам складно це до кінця детально зрозуміти», – сказав він.

За словами Зеленського, також важливою є санкційна політика.

«Все це працює. Економічна ізоляція – це ізоляція цивілізації від РФ. Це працює, але не дуже швидкий процес», – зазначив він.

В Офісі президента України напередодні відреагували на озвучений речником російського президента Дмитра Пєскова ультиматум Україні скласти зброю та капітулювати, щоб завершити війну «до кінця доби».

«Не Україна почала цю війну, щоб припинити її «за наказом». Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від «ядерної пропаганди», – наголосив антикризовий радник голови ОП та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

Уранці 28 червня Кремль висунув ультиматум, що війну можна завершити «до кінця доби», якщо українські військові складуть зброю, а українська влада виконає вимоги Росії.