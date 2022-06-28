У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум щодо капітуляції

У Офісі президента України відреагували на озвучений речником російського президента Дмитра Пєскова ультиматум Україні скласти зброю та капітулювати, щоб завершити війну «до кінця доби».
«Не Україна почала цю війну, щоб припинити її «за наказом». Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від «ядерної пропаганди», – наголосив антикризовий радник голови ОП та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.
Уранці 28 червня Кремль висунув ультиматум, що війну можна завершити «до кінця доби», якщо українські військові складуть зброю, а українська влада виконає вимоги Росії.
17 травня у коментарі Радіо Свобода Михайло Подоляк визнав, що наразі політико-дипломатична частина переговорів між Україною та Росією «на паузі» і продовжиться, коли «буде конкретика».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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