Джо Байден заявив про додаткову військову допомогу Україні на 800 млн дол

Найближчими днями Вашингтон оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі озброєнь, зокрема системи протиракетної оборони, на суму 800 мільйонів доларів. Про це на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Мадриді заявив президент США Джо Байден.

Також, за словами американського лідера, США нададуть Україні додаткові артилерію та боєприпаси, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для переданих реактивних систем залпового вогню.

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Байден.

За словами президента США, Росія заплатить високу ціну за напад на територію сусідньої країни, а війна не закінчиться поразкою України.

«Путін думав, що зможе внести розкол до нашого Альянсу. Він думав, що він нас послабить і Альянс дасть слабину. Насправді, він отримав зовсім протилежне. Він думав, що досягне «фінляндизації» НАТО, а отримав «натолізацію» Фінляндії», – заявив Байден.

Він додав, що кордони НАТО розширилися на 800 миль через запрошення до Альянсу Швеції та Фінляндії.

«Увесь світ дивиться на те, що ви (Росія – ред.) програли. Ви не змогли захопити Київ, Донбас, і ви не можете цього зробити. Українці хоробро протистоять російській агресії. Я не знаю, як це все закінчиться, але це вже поразка Росії в Україні», – зазначив Байден.

США, відколи на посаду президента вступив Джо Байден, надалт Україні майже 7 млрд дол допомоги у безпековій сфері.