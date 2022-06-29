Резніков: під час саміту НАТО РФ обстрілює мирні міста – Україні потрібно більше зброї, щоб зупинити агресію

Міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що поки в Мадриді проходить саміт НАТО, тривають обстріли мирних українських міст – Україні потрібно більше зброї, щоб зупинити російську агресію.

«Армія України впевнено переходить на західну зброю та нові тактики її використання. Російська армія занурюється в кам'яний вік, але все ще переважає нас. Нам потрібно більше зброї! Під час саміту НАТО в Мадриді тривають обстріли мирних міст. НАТО здатне і повинне діяти, щоб зупинити цю агресію», – написав він у твіттері.

В Мадриді 29-30 червня проходить саміт НАТО, під час якого Альянс ухвалив оновлену стратегічну концепцію, за якою офіційно вважає Росію основною загрозою.

Протягом 29 червня російські війська завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Миколаєві – ули п'ятеро людей, є поранені. Також російські війська атакували Очаків, Дніпро, Харківщину, Сумську область, не припиняють обстріли на Донбасі.