Війська РФ обстріляли чотири громади Сумщини: загинули 2 людини, ще 8 поранені – ОВА

Російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську, Великописарівську та Хотінську громади в Сумській області, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще восьмеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Білопольська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але наші захисники його знищили! Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина поранена», – написав він у телеграмі.

За його даними, вдень війська РФ обстрілювали Краснопільську громаду з мінометів, реактивної артилерії і САУ, також безпілотник скинув вибуховий пристрій – внаслідок цих російськи атак загинула одна людина, ще троє – поранені.

«Великописарівська громада: о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, три прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет із гвинтокрила, з території Росії. Пошкоджено будинок мирних жителів і цивільну споруду. Після 20-ї години росіяни випустили ще чотири ракети. Одна людина загинула, четверо – поранені», – також написав голова ОВА.



Хотінську громаду, за даними Живицького, російські війська обстрілювали з міномета, жертв та руйнувань немає.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від інтенсивних російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.