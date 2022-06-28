Сумщина сьогодні потерпала від російських авіаударів, «Градів» і артилерії, є жертви – ОВА

Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинули дві людини, ще троє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади. Були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти – Краснопільська та Миропільська громади», – написав він у телеграмі.

За його даними, після 11:00 війська РФ відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», 30 «прильотів» по Краснопільщині.



Живицький повідомив, що потім війська РФ населені пункти Краснопільської громади обстрілювали з артилерії, кулеметів, станкового гранатомету, а ввечері знову застосували РСЗВ.

«Після 18:00 – ще 40 та ще 12 ударів – з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади», – додав він.

Також, за даними голови ОВА, 28 червня на одне із сіл Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.