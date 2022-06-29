«Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію» – президент Польщі 

МАДРИД – Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня. Альянс вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю. «Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію», – сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в кулуарах саміту НАТО в Мадриді президент Польщі Анджей Дуда.

– Чим зараз НАТО може допомогти Україні, яка дає відсіч широкомасштабній агресії Росії? Багато хто вважає, що ця підтримка може бути більшою.

– Дуже чітка тут (на саміті НАТО у Мадриді – ред.) є підтримка України. В усіх виступах лідерів йде мова про те, що Україну треба підтримати, що треба не допустити перемогу Росії. Це є дуже однозначно.

Мова про дальнобійну артилерію, про системи протиракетної оборони і системи протиповітряної оборони

Треба пам’ятати, що держави НАТО, держави Північноатлантичного альянсу є тими, хто нині найбільше надає Україні військову допомогу. Я дуже сильно акцентував на тому, що Україні цієї військової допомоги потрібно ще більше.

Мова про дальнобійну артилерію, мова також про системи протиракетної оборони і системи протиповітряної оборони. І я вірю в те, що члени НАТО і далі будуть надавати Україні військову допомогу – так як робимо ми, поляки. Так, як роблять це Сполучені Штати, так, як робить це Велика Британія. Так, як останнім часом це роблять Франція з Німеччиною. Маю надію, що такої допомоги буде ще більше.

– Чи сподіваєтесь ви, що колись, у майбутньому, Україна буде членом НАТО?

– Сподіваюсь. Сьогодні, коли триває війна, коли Україна воює і захищається – прийняття її до лав НАТО як держави, що перебуває у стані війни, де факто не є можливим.

Але я в своєму виступі на саміті дуже сильно акцентував увагу, що двері до Північноатлантичного альянсу мусять залишатись відкритими – в тому числі й для України. І на момент, коли будуть відповідні умови, а суспільство України хотітиме належати до Північноатлантичного союзу, – така можливість повинна існувати.

Сьогодні найважливішим нашим завданням є допомогти України захистити себе, щоб вона відбила російську агресію.

Акт бандитського нападу, реалізація російських імперіалістичних прагнень до розширення сфери впливу

Сьогодні весь цивілізований вільний світ знає, що то є агресія нічим не виправдана, то є акт бандитського нападу, то є реалізація російських імперіалістичних прагнень до розширення російської сфери впливу – до того, що вони називають «русский мир».

Українці з цим не погоджуються і воюють, проливаючи кров за вільну, незалежну, суверенну Україну, яка сама має вирішувати свою долю.

–​ А членство в Євросоюзі для України є реальним?

– Для цього я виступав за надання Україні статусу держави-кандидата на членство в Європейському союзі, і я дуже радий, що таке рішення було ухвалене.

Я лобіював це в багатьох європейських країнах, розмовляв з лідерами і безпосередньо, і телефоном. І незважаючи на різні сумніви і спротив, таки вдалося таке рішення для України отримати, що для нас, поляків, є доброю новиною і дає нам велике задоволення.

Зараз маємо старатися на саміті НАТО, щоб Україна отримала більшу військову підтримку, щоб вона могла захиститися від російської агресії і виштовхати Росію із своєї території.