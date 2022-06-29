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Війна

«Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію» – президент Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда у зруйнованій російською армією Бородянці, що на Київщині. Україна, 13 квітня 2022 року

МАДРИД – Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня. Альянс вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю. «Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію», – сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в кулуарах саміту НАТО в Мадриді президент Польщі Анджей Дуда.

Чим зараз НАТО може допомогти Україні, яка дає відсіч широкомасштабній агресії Росії? Багато хто вважає, що ця підтримка може бути більшою.

– Дуже чітка тут (на саміті НАТО у Мадриді – ред.) є підтримка України. В усіх виступах лідерів йде мова про те, що Україну треба підтримати, що треба не допустити перемогу Росії. Це є дуже однозначно.

Мова про дальнобійну артилерію, про системи протиракетної оборони і системи протиповітряної оборони

Треба пам’ятати, що держави НАТО, держави Північноатлантичного альянсу є тими, хто нині найбільше надає Україні військову допомогу. Я дуже сильно акцентував на тому, що Україні цієї військової допомоги потрібно ще більше.

Мова про дальнобійну артилерію, мова також про системи протиракетної оборони і системи протиповітряної оборони. І я вірю в те, що члени НАТО і далі будуть надавати Україні військову допомогу – так як робимо ми, поляки. Так, як роблять це Сполучені Штати, так, як робить це Велика Британія. Так, як останнім часом це роблять Франція з Німеччиною. Маю надію, що такої допомоги буде ще більше.

Президент України Володимир Зеленський онлайн звертається до учасників саміту НАТО. Мадрид, Іспанія, 29 червня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський онлайн звертається до учасників саміту НАТО. Мадрид, Іспанія, 29 червня 2022 року

Чи сподіваєтесь ви, що колись, у майбутньому, Україна буде членом НАТО?

– Сподіваюсь. Сьогодні, коли триває війна, коли Україна воює і захищається – прийняття її до лав НАТО як держави, що перебуває у стані війни, де факто не є можливим.

Але я в своєму виступі на саміті дуже сильно акцентував увагу, що двері до Північноатлантичного альянсу мусять залишатись відкритими – в тому числі й для України. І на момент, коли будуть відповідні умови, а суспільство України хотітиме належати до Північноатлантичного союзу, – така можливість повинна існувати.

Сьогодні найважливішим нашим завданням є допомогти України захистити себе, щоб вона відбила російську агресію.

Акт бандитського нападу, реалізація російських імперіалістичних прагнень до розширення сфери впливу

Сьогодні весь цивілізований вільний світ знає, що то є агресія нічим не виправдана, то є акт бандитського нападу, то є реалізація російських імперіалістичних прагнень до розширення російської сфери впливу – до того, що вони називають «русский мир».

Українці з цим не погоджуються і воюють, проливаючи кров за вільну, незалежну, суверенну Україну, яка сама має вирішувати свою долю.

–​ А членство в Євросоюзі для України є реальним?

– Для цього я виступав за надання Україні статусу держави-кандидата на членство в Європейському союзі, і я дуже радий, що таке рішення було ухвалене.

Я лобіював це в багатьох європейських країнах, розмовляв з лідерами і безпосередньо, і телефоном. І незважаючи на різні сумніви і спротив, таки вдалося таке рішення для України отримати, що для нас, поляків, є доброю новиною і дає нам велике задоволення.

Зараз маємо старатися на саміті НАТО, щоб Україна отримала більшу військову підтримку, щоб вона могла захиститися від російської агресії і виштовхати Росію із своєї території.

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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