Двері НАТО повинні залишатися відкритими для України – Дуда

Хоча прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу зараз неможливо, президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що це станеться в майбутньому. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода на саміті в Мадриді 29 червня.

Дуда вказав на те, що в ході свого виступу наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні.

«Тут ми говоримо про далекобійну артилерію, ми також говоримо про системи протиракетної та протиповітряної оборони. І я вірю, що члени НАТО продовжать надавати військову допомогу Україні, як це робимо ми, поляки», – сказав він.

На питання, чи він має надію на те, що Україна зрештою стане членом НАТО, президент Польщі відповів ствердно.

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«Сьогодні, коли війна в Україні триває, коли Україна у війні і обороняється, прийняти її до складу НАТО як державу, що воює, де-факто неможливо. Але в своїй промові на саміті я наголосив дуже чітко, що двері Північноатлантичного альянсу повинні залишитися відчиненими – в тому числі для України», – сказав він.

Дуда додав, що Україна повинна мати можливість долучитися до Альянсу, коли «будуть правильні умови». Поточною пріоритетною задачею він назвав допомогу Україні в захисті проти російської агресії.

Північноатлантичний альянс на саміті в Мадриді 29 червня ухвалив оновлену стратегічну концепцію, за якою офіційно вважає Росію основною загрозою.