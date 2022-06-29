НАТО офіційно запросили до вступу Фінляндію та Швецію

Члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію долучитися до Альянсу – про це повідомив на пресконференції в Мадриді 29 червня Єнс Столтенберґ.

«Сьогодні лідери (країн – ред.) НАТО ухвалили історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО», – заявив він.

Він подякував цим країнам, а також Туреччині за переговори, які уможливили це рішення.

Читайте також: НАТО визнало Росію «найбільш значущою» загрозою в новій стратегічній концепції

«Це була важка робота протягом багатьох тижнів із багаторазовими контактами на багатьох рівнях. Найвищі посадовці мали два раунди переговорів у Брюсселі за моєї підтримки», – додав він.

За словами Столтенберґа, остаточної угоди вдалося досягнути напередодні під час його зустрічі з президентами Туреччини та Фінляндії Реджепом Таїпом Ердоганом і Саулі Нііністьо та прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

«Це хороша угода для Туреччини. Це хороша угода для Фінляндії та Швеції. Це хороша угода для НАТО», – прокоментував генеральний секретар Альянсу.

Читайте також: Перед НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової війни – Столтенберґ

Напередодні пресслужба президента Фінляндії Саулі Нііністьо повідомила, що Туреччина погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО під час саміту альянсу в Мадриді. Доти Анкара висловлювалася проти приєднання двох скандинавських країн, звинувачуючи їх у підтримці «терористичних організацій».

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.