Туреччина погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО – заява Нііністьо

Туреччина погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО під час саміту альянсу в Мадриді, повідомляє пресслужба президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

«У результаті цієї зустрічі (президента Фінляндії, президента Туреччини, прем'єра Швеції за посередництва генсека НАТО Єнса Столтенберга – ред.) наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті у Мадриді цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО. Конкретні кроки щодо нашого вступу до НАТО будуть узгоджені союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, але тепер це рішення неминуче», – йдеться в заяві Саулі Нііністьо.

У канцелярії президента Фінляндії зауважують, що меморандум підкреслює зобов’язання Фінляндії, Швеції та Туреччини надавати повну підтримку проти загроз безпеці один одного.



«Протягом останніх тижнів Туреччина висловила свою стурбованість загрозою тероризму. Фінляндія постійно сприймає ці проблеми серйозно. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Як член НАТО, Фінляндія буде повністю віддаватися антитерористичним документам і політиці НАТО», – додає Нііністьо.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Для їх приєднання потрібна згода всіх 30 нинішніх держав-членів.

Але президент Туреччини Ердоган висловився проти приєднання двох скандинавських країн через те, що він назвав їх підтримкою «терористичних організацій», посилаючись на заборонену «Робочу партію Курдистану» та сирійських курдів із «Загонів народної оборони», відомих за курдським скороченням YPG.

Давній член НАТО Туреччина особливо критикувала Швецію за поблажливість щодо Робочої партії Курдистану (PKK), яку Туреччина та її західні союзники зараховують до терористичних груп, і прихильників Фетхуллаха Гюлена, якого розшукують через невдалий переворот 2016 року.

Ердоган також висловив сподівання, що Швеція зніме ембарго на поставки зброї Туреччині, яке Стокгольм запровадив у 2019 році через військовий наступ Анкари в Сирії.