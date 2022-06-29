НАТО визнало Росію «найбільш значущою» загрозою в новій стратегічній концепції

Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня.

«Російська Федерація модернізує свої ядерні війська та розширює свої новітні та руйнівні системи доставки подвійного значення, застосовуючи примусову сигналізацію для ядерної зброї. Вона намагається дестабілізувати країни на наших східному та південному флангах», – вважає Альянс.

Він також вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю.

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Водночас НАТО вказує на те, що не шукає конфронтації та не становить загрози Росії. Об’єднання планує відповідати на загрози Росії «в об’єднаний і відповідальний спосіб». Також воно заявляє про збереження відкритих каналів для комунікації з Москвою, аби запобігти ескалації.

«Будь-яка зміна в наших відносинах залежить від того, чи Російська Федерація припинить свою агресивну поведінку та повністю виконуватиме вимоги міжнародного права», – заявляє НАТО.

Альянс також назвав амбіції політику Китаю «викликом» для своїх інтересів, безпеки та цінностей.

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«Китайська народна республіка використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення свого глобального впливу та проєкції сили, водночас залишаючись непрозорою щодо своєї стратегії, намірів і концентрації військ», – коментує НАТО.

Водночас Альянс декларує готовність до «конструктивної взаємодії» із КНР для розбудови взаємної прозорості і захисту власних безпекових інтересів.

Востаннє формулювання в стратегічній концепції НАТО оновлювалися в 2010 році. Досі Росія формально вважалася стратегічним партнером Альянсу.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни.