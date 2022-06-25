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Саміт прихильників Путіна і Україна. Що показало зібрання групи БРІКС?

Президент Китаю Сі Цзіньпін (посередині) проводить через відеозв’язок саміт БРІКС, Пекін, 23 червня 2022 року. У саміті також беруть участь: президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Бразилії Жаїр Болсонару, президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
(Рубрика «Точка зору»)

Виступ російського президента Володимира Путіна на саміті керівників 5 країн групи БРІКС був широко використаний російською пропагандою як доказ того факту, що після свого масштабного нападу на Україну Росія аж ніяк не є ізольованою країною. І справді – незважаючи на війну, саміт зібрався і його учасники наголошували на своєму прагненні розвивати зв’язки та критикували Захід.

Оглядач польського журналу Polityka Матіуш Мадзіні називає зустріч «самітом прихильників Путіна» та наголошує: «Вже сам факт проведення саміту БРІКС за участю всіх членів цієї групи у той час, коли Росія порушує міжнародні норми, є обурливим. Володимир Путін та йому подібні десятиліттями виковували свій порядок, у якому діють інші правила, ніж у НАТО чи ЄС».

Оглядач Французького радіо Гелія Певзнер нагадує, що з усіх країн групи війну засудила лише Бразилія – хоча її президент Жаїр Болсонару обіймався з Путіним напередодні його вторгнення в Україну. А голова КНР Сі Цзяньпін назвав українську кризу тривожним сигналом – але в тому сенсі, що небезпечне «розширення військових союзів та прагнення власної безпеки за рахунок безпеки інших країн». А це класичний російський пропагандистський наратив.

Китай та Індія докладають зусиль, щоб пом’якшити ефект західних санкцій для російської економіки

Сі Цзяньпін також обурений західними санкціями проти Росії і називає їх «бумерангом». Китай та Індія докладають зусиль, щоб пом’якшити ефект західних санкцій для російської економіки – вони збільшили закупівлі російської нафти, що дасть Володимиру Путіну можливість продовжити мілітаризацію країни, воювати в Україні та готуватися до нових руйнівних війн. Але, у Пекіні та Делі немає особливого занепокоєння з цього приводу.

Південно-Африканська Республіка (ПАР). Під час акції на підтримку України. Преторія, 1 березня 2022 року
Південно-Африканська Республіка (ПАР). Під час акції на підтримку України. Преторія, 1 березня 2022 року

Коли ми говоримо про ізоляцію Росії, то можемо мати на увазі лише ізоляцію у світі демократії. Але світ авторитаризму та популізму в буквальному значенні слова у захваті від Путіна. Російський президент став першим представником цього огидного світу, хто зважився підмінити міжнародне право грубою силою і кинув виклик Заходу – хоча, можливо, сам Путін і не розраховував на такий ефект, адже він готувався не до війни, а до швидкоплинної спецоперації.

Від того, яким буде результат війни Росії проти України, залежить і те, яким буде світ у майбутньому

Але тепер для керівників Китаю та Індії успіх Путіна у його протистоянні із Заходом – це питання того, чи зможе вижити їхній власний політичний стиль. І так, можливо, важко порівнювати комуністичного лідера Сі Цзяньпіна та прем’єра Індії Нарендру Моді, який захищає свою владу на виборах, а не на з’їзді Компартії. Але що об’єднує і цих політиків, і президента Бразилії, і навіть президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирила Рамофосу – так це зневага до людей.

Путін довів цю зневагу до максимуму. Саме тому його колеги з БРІКС спілкуються з ним із такою повагою. І саме тому, від того, яким буде результат війни Росії проти України, залежить і те, яким буде світ у майбутньому і хто визначатиме у ньому правила – демократія чи авторитаризм.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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