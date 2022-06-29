Байден заявив, що США зміцнять позиції в Європі на тлі російської агресії

Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки змінять свою військову позицію в Європі через загрози, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Виступаючи під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом на саміті альянсу 29 червня, Байден сказав, що США збільшать кількість есмінців в Іспанії з чотирьох до шести. Також Вашингтон, за його словами, направить дві додаткових ескадрильї F-35 до Великої Британії і створить штаб 5-ї армії в Польщі.

Альянс нині потрібен «більше, ніж будь-коли», – сказав Байден, додавши, що НАТО буде «посилено в усіх напрямках у всіх сферах – на суші, в повітрі та на морі».

На саміті НАТО у Мадриді 29 червня, як очікують, буде ухвалений новий стратегічний план альянсу.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни.

«Ми чітко заявимо, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці», – сказав генсекретар.