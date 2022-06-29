Перед НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової війни – Столтенберґ

Перед НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової війни, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ 29 червня, додавши, що Москва становить пряму загрозу безпеці держав-членів альянсу.

Прибуваючи на другий день саміту НАТО в Мадриді, на якому, як очікується, ухвалять новий стратегічний план альянсу, Столтенберґ сказав, що союзники зустрічаються «у розпал найсерйознішої безпекової кризи». Він додав: «це буде історичний і трансформаційний саміт».

«Ми чітко заявимо, що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці», – сказав генсекретар.

За словами Столтенберґа, НАТО збирається домовитися про стримування, щоб мати можливість розгорнути більше бойових формувань у Східній Європі.

Столтенберґ також заявив, що очікує швидкої ратифікації приєднання Швеції і Фінляндії до військового альянсу після того, як Туреччина зняла свої заперечення проти членства цих двох держав.

«На саміті ми ухвалимо рішення запросити Швецію і Фінляндію стати членами, це безпрецедентно швидко», – сказав він журналістам у другий день саміту НАТО в Мадриді. Обидві країни подали заявку на членство в альянсі в середині травня.

«Після запрошення нам потрібен процес ратифікації в 30 парламентах, – додав генсекретар. – Це завжди займає деякий час, але я також очікую, що це пройде досить швидко, тому що союзники готові реалізувати цей процес ратифікації якомога швидше».

Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить із промовою у режимі відеоконференції на саміті НАТО.

У перший день саміту Туреччина погодилася відмовитися від своїх заперечень щодо заявок на членство в НАТО, поданих Фінляндією та Швецією.

Як заявив Столтенберґ 28 червня, ця домовленість «надсилає чіткий сигнал президенту РФ Путіну: двері НАТО відкриті».

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну викликало побоювання у Фінляндії і Швеції і спонукало їх відмовитися від нейтрального статусу.