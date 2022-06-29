У час агресивного Кремля світу потрібне сміливе НАТО – Зеленський

У час «надзвичайно агресивного» Кремля світу потрібен «надзвичайно сміливий» Північно-атлантичний альянс. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на саміті НАТО.

«Російська армія не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України, вона місто за містом хоче поглинути так усіх у нас, а потім усіх в Європі. Усіх, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це – справжня ціль Росії», – наголосив він.

За словами Зеленського, «тирани розуміють силу й лише силу», тож він закликав країни-члени НАТО підтримати Україну насамперед системами протиракетної й протиповітряної оборони, а також сучасною артилерію.

«Це не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови у Європі. За те, яким буде майбутній світовий порядок. Тому підтримати саме Україну й саме зараз зброєю, фінансами й політично, такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність», – закликав президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський наголосив на необхідності максимальної ізоляції Росії у міжнародних структурах.

«Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, а отже, шукати мир. І обов'язково – заради миру – має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО», – зауважив він.

На саміті НАТО у Мадриді 29 червня, як очікують, буде ухвалений новий стратегічний план альянсу.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни.