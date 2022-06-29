Саміт НАТО у Мадриді: які сигнали отримав Путін?

НАТО – Росія основна загроза

Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня.

НАТО також вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю.

Перед НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової війни, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ 29 червня, додавши, що Москва становить пряму загрозу безпеці держав-членів альянсу.

За словами Столтенберґа, НАТО збирається домовитися про стримування, щоб мати можливість розгорнути більше бойових формувань у Східній Європі.

Що рішення на саміті НАТО у Мадриді означатимуть для України – про це у програмі Свобода LIVE:

Як знайти роботу під час війни?

Близько 5 мільйонів українців через війну втратили роботу. Такі дані озвучує міжнародна організація праці. Водночас офіційно зареєстрованих безробітних в Україні близько 320 тисяч. Частина людей не може зареєструватися через активні бойові дії у регіоні, де живе, чи через тимчасову окупацію. Хтось виїхав з країни і також не може зареєструватися. А частина людей не хоче реєструватися у держслужбі зайнятості через нові правила. Що це за правила і які програми для безробітних впроваджує України?

Ракетний терор Росії триває

Російська армія завдала масовані ракетні удари по всіх регіонах України. Так, 29 червня у Миколаєві прозвучали потужні вибухи. Щонайменше четверо людей загинуло і п'ятеро поранені унаслідок ракетної атаки на Миколаїв. Це не остаточна кількість постраждалих – повідомили у прокуратурі області. Під завалами лишаються люди.

Як повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, вранці 29 червня за півгодини російська армія випустила щонайменше 10 ракет по місту.

Що стоїть за масованими ракетними атаками і яку мету переслідує Росія?

Про це у програмі Свобода LIVE