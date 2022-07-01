У Пентагоні уточнили перелік і кількість зброї, яку передадуть Україні

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, новий пакет озброєння для України включає:

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS

2 вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS

150 000 боєприпасів до 155-мм артилерійських боєприпасів

4 додаткові контрбатарейні радари

У Пентагоні зауважують, що на сьогодні США виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, відколи на посаду президента вступив Джо Байден, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Сполучені Штати продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями, щоб відповідати її потребам на полі бою, що постійно змінюються, додають у Міноборони США.

30 червня президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями Вашингтон оголосить про додаткову допомогу Україні в галузі озброєнь, зокрема системи протиракетної оборони.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляє, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою», а «вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається».