Війська РФ зі своєї території тричі обстріляли Сумщину – ОВА

Російські війська зі своєї території тричі обстріляли Шосткинський район Сумщини, всього був 31 «приліт», повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Після 8:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді. 12 прильотів. Після 14:00 по Есманьській громаді 5 прильотів з міномету. Майже о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів», – написав він у телеграмі.



Жертв та руйнувань немає.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.