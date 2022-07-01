Після понад 270 мін, ракет та снарядів є постраждала та руйнування – ОВА про російські атаки Сумщини

Російські війська 1 липня випустили майже три сотні мін, ракет та снарядів по семи громадах Сумщини, є постраждала та руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, під російські обстріли потрапили Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

«Протягом дня, починаючи з дев'ятої ранку, росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини. У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона якраз працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА додав, що внаслідок російських атак також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних жителів, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовуються.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від інтенсивних російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.