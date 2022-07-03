Четверо цивільних на Харківщині отримали поранення – Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області впродовж минулої доби були поранені четверо мирних жителів. Про це 3 липня повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1», – йдеться у телеграм-повідомленні.
Російські війська, за його даними, влучили у приватне домоволодіння в Новобаварському районі Харкова.
«У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан – середній», – наголосив Олег Синєгубов.
Крім того, він зауважив, що сьогодні, 3 липня, харків’яни прокинулися о 4-й ранку від російських ракетних ударів – було влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо, каже, постраждалих немає.
В області впродовж минулої доби, як зазначив очільник Харківщини, російські війська обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.
«Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території», – зауважив він.
І додав, що російські війська обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.
У Генеральному штабі вранці 3 липня повідомили, що на Харківському напрямку армія РФ веде оборону зайнятих раніше позицій, а ЗСУ відбили російський штурм неподалік Прудянки.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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