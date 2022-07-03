Четверо цивільних на Харківщині отримали поранення – Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області впродовж минулої доби були поранені четверо мирних жителів. Про це 3 липня повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.



«Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1», – йдеться у телеграм-повідомленні.

Російські війська, за його даними, влучили у приватне домоволодіння в Новобаварському районі Харкова.

«У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан – середній», – наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, він зауважив, що сьогодні, 3 липня, харків’яни прокинулися о 4-й ранку від російських ракетних ударів – було влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо, каже, постраждалих немає.

В області впродовж минулої доби, як зазначив очільник Харківщини, російські війська обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

«Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території», – зауважив він.



І додав, що російські війська обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

У Генеральному штабі вранці 3 липня повідомили, що на Харківському напрямку армія РФ веде оборону зайнятих раніше позицій, а ЗСУ відбили російський штурм неподалік Прудянки.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.