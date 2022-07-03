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Новини | Суспільство

Близько 800 тисяч українців втратили житло внаслідок вторгнення РФ – Шуляк

Руйнування у місті Бахмуті Донецької області, 4 червня 2022 року

Близько 800 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє 3 липня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на інформацію народної депутатки Олени Шуляк.

«Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду – в Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях», – сказала Шуляк.

За її словами, вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

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2 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська повністю зруйнували сотні населених пунктів України.

4-5 липня у швейцарському місті Логано відбудеться конференція з відновлення України. У ній, як очікується, візьме участь низка представників провідних держав та міжнародних організацій. На конференції Україна вперше представить свій план відновлення та будуть розглянуті інші поточні пропозиції щодо відновлення країни та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери.

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, дороги та мости.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Зруйновані війною історичні будівлі України у 3D форматі цифрує французький експерт (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Зруйновані війною історичні будівлі України у 3D форматі цифрує французький експерт (фотогалерея)

Емманюєль Дюран, французький інженер та спеціаліст із збору 3D-даних, добровільно витрачає свій час на створення цифрового плану, який можна буде використати для відновлення історичних архітектурних пам'яток, пошкоджених внаслідок бойових дій через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну

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