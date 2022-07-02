Російські війська повністю зруйнували сотні населених пунктів України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські війська повністю зруйнували сотні населених пунктів України.



«Від 24 лютого вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією і більшість з них потребують відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала і їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст зазнали ракетних ударів, сотні підприємств – знищені. Серед них є складні виробництва. Це хімія, це металургія», – сказав він у своєму відеозверненні.



Тому, за словами Зеленського, конференція у Лугано може стати «вагомим кроком» для відбудови України.



«Ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. Але реалізувати такий проект можна, тільки залучивши міжнародні можливості. Тому конференція в Логано може стати вагомим кроком для відбудови України. Коли ми реалізуємо цей проект – я впевнений, що це буде – його відлік буде вестися саме з цього заходу», – додав президент.

4-5 липня у швейцарському місті Логано відбудеться конференція з відновлення України, у ній, як очікується. візьмуть участь низка представників провідних держав та міжнародних організацій. На конференції Україна вперше представить свій План відновлення та будуть розглянуті інші поточні пропозиції щодо відновлення країни та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери.

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, дороги та мости.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».