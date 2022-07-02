На Сумщині наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих у РФ, вартістю понад 30 млн грн – НПУ

На Сумщині наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих у Росії, вартістю понад 30 мільйонів гривень. Про це 2 липня повідомляє Національна поліція України.
«У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і на момент початку війни були в прикордонній громаді.
«Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район», – додали правоохоронці.
Наразі інші подробиці невідомі.
3 березня народні депутати України ухвалили закон, яким передбачене примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».
Як йдеться у тексті закону, він «визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів».
Згідно із законом, конфісковувати можуть рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України.
Хто саме потрапить у такий список для подальшої конфіскації визначатиме Кабінет міністрів. Фінальне рішення ухвалює Рада національної безпеки та оборони і вводить в дію своїм указом президент.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ