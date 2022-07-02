На Сумщині наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих у РФ, вартістю понад 30 млн грн – НПУ

На Сумщині наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих у Росії, вартістю понад 30 мільйонів гривень. Про це 2 липня повідомляє Національна поліція України.

«У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і на момент початку війни були в прикордонній громаді.

«Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район», – додали правоохоронці.

Наразі інші подробиці невідомі.

3 березня народні депутати України ухвалили закон , яким передбачене примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».

Як йдеться у тексті закону, він «визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів».

Згідно із законом, конфісковувати можуть рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України.

Хто саме потрапить у такий список для подальшої конфіскації визначатиме Кабінет міністрів. Фінальне рішення ухвалює Рада національної безпеки та оборони і вводить в дію своїм указом президент.