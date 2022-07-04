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Російська ракета поцілила в школу в Харкові – Синєгубов

Рятувальники розбирають завали школи, Харків, 4 липня

Російські війська вранці 4 липня завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо – постраждалих немає, у гімназії нікого не було», – заявив він.

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Крім того, протягом попередньої доби російські війська обстрілювали Харківський, Ізюмський та Богодухівський райони області. За даними голови ОВА, через артилерійський обстріл загинули троє цивільних у селі Безруки Дергачівської громади. Ще шестеро людей отримали поранення.

«Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини», – додав Синєгубов.

Напередодні голова ОВА повідомив, що протягом доби 2 липня в Харківській області через бойові дії були поранені четверо цивільних.

Харків. Обстріли: «Виправдати це неможливо» – місцева жителька
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Харків. Обстріли: «Виправдати це неможливо» – місцева жителька

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