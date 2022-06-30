Терехов розповів, скільки соціальних об’єктів Харкова зруйнували російські війська

У Харкові за час повномасштабного вторгнення Росія артилерійськими обстрілами пошкодила 3,5 тисячі житлових будинків, 500 будинків відновити вже не можливо. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, від обстрілів також постраждали 110 шкіл.

«110 шкіл або повністю зруйновані або зруйновані таким чином, що їх дуже довго доведеться відновлювати після війни, після нашої перемоги», – сказав Ігор Терехов.

Серед інших пошкоджених інфраструктурних об’єктів Харкова – близько 70 дитсадків та 50 медичних установ, зазначив Ігор Терехов.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.