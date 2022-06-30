У Харкові хочуть змінити 400 російських назв, але від Пушкіна не відмовляться

У Харкові вулицю Пушкінську і однойменну станцію метро не будуть перейменовувати, повідомив в коментарі Радіо Свобода міський голова Харкова Ігор Терехов.

«В чому винен Пушкін, що народився Путін? Тим більше Пушкін - всесвітньо відомий поет, так само як і Лермонтов. Є й інші видатні поети, письменники, художники. Не треба усіх під один гребінець... Ми вчилися на чудових поемах Пушкіна і Лермонтова. І Пушкінська залишиться Пушкінською. У нас є вулиця Пушкінська, у нас є станція метро імені Пушкіна. Це нехай залишається», – сказав Ігор Терехов.

Водночас він заявив, що у місті планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією.

«Але є те, з чим ми не збираємося миритися. У нас був Московський район, він став Салтівським районом. У нас був Московський проспект, він став проспектом Героїв Харкова. І 400 топонімів, які носять назви російських міст, вони підуть у небуття... Ми зараз працюємо над цим, винесемо це питання на сесію міської ради і я впевнений будемо мати колосальну підтримку і серед населення, і серед депутатів», – розповів Терехов.

Він нагадав, що раніше Харків також розірвав відносини з російськими містами-«побратимами».

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в багатьох українських містах взялися проводити так звану «дерусифікацію» – перейменовувати назви вулиць, пов’язані з країною-агресором та зносити пам’ятники найвідомішому російському поетові Олександру Пушкіну.