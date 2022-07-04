Росія повернула до Севастополя всі ракетні катери проєкту 1241 «Молния-1»

В окупованому Росією Севастополі, в Карантинній бухті, стоять чотири ракетні катери проєкту 1241 «Молния-1» без бортових номерів зі складу 295-го Сулінського дивізіону ракетних катерів. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У складі Чорноморського флоту Росії чотири такі катери: у строю перебувають «Р-60» (бортовий номер 955), «Набережные Челны» (953) та «Ивановец» (954), а «Шуя» (962), згідно з офіційними даними – у відстої.

Раніше повідомлялося, що в середині червня один із катерів проєкту 1241 року був на ремонті в розташованому в Кілен-бухті 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації.

Ракетні катери проєкту 1241 «Молния» (за класифікацією НАТО – Tarantul-class corvettes) – серія радянських і російських ракетних катерів, що будувалися на суднобудівних заводах СРСР і РФ у 1979-1996 роках. Ракетні катери проєкту «Молния», що входять до складу Чорноморського флоту, побудовані в 1981-1989 роках.

Катери проєкту 1241 призначені для знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника, посилення ППО груп кораблів тощо.