Війська РФ обстріляли низку населених пунктів Миколаївщини, одна людина загинула – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив вранці 3 липня про російські обстріли низки населених пунктів області впродовж минулої доби. Він зауважив, що одна людина загинула. Утім, інформацію про постраждалих і пошкодження ще уточнють.

У Баштанському районі Миколаївської області, за його даними, вдень 2 липня російських обстрілів зазнала Інгульська громада; влучання були поза межами та в межах села Новоолександрівка; потерпілих немає.

Також у суботу, додав він, російські війська обстріляли село Лепетиха Березнегуватської громади.

«Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», – йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 2 липня російські війська обстріляли Шевченківську громаду, зауважив Віталій Кім. І додав, що в селищі Луч внаслідок російських обстрілів загинула одна людина.

«В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджені цивільні гаражі та житлові будинки. Після ворожих обстрілів 2 липня в селищі Засілля зруйнований житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Крім того, після обстрілів 2 липня у с. Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави», – мовиться далі.

Також, зауважив очільник Миколаївської ОВА, 2 липня армія РФ обстріляла село Галицинівка Галицинівської громади – наслідки уточнюються.

Також у суботу, каже Віталій Кім, фіксувалися обстріли Первомайської громади: «Внаслідок чого в смт Первомайське зруйнована соціальна інфраструктура та пошкоджена недобудована 4-поверхівка. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарчої споруди на території приватного домоволодіння».

А вже вранці 3 липня внаслідок російських обстрілів в смт Первомайського виникло загоряння житлового будинку та гаражів, додав він.

У Генштабі ЗСУ 3 липня повідомили, що фіксують систематичні російські ракетні удари на Миколаївському напрямку.

Вранці 2 липня оперативнe командування «Південь» повідомляло, що російські ракети атакували портову інфраструктуру Миколаєва.

Миколаївщину, як повідомляє місцева влада, війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.