Влада повідомила про наслідки обстрілів армією РФ на Криворіжжі вранці та ввечері

Рятувальники завершили обстеження території Інгулецького району Кривого Рогу Дніпропетровської області, який вранці зазнав російського ракетного удару, там пошкоджено півтора десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних, ще троє – поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

«Надважкий день. Сьогодні РФ вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень. Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення», – розповів Лукашук.

За його даними, внаслідок удару в будинках пошкоджено фасади, вікна, балкони, зазнали ушкоджень також чотири автівки, одна згоріла повністю. Пошкоджено газову мережу – наразі витік газу ліквідовано, та електричну підстанцію – відключення споживачів не було, вказав посадовець.

За словами Лукашука, на місці рятувальники також знайшли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню, їх ліквідовано.

Крім того, надвечір армія РФ вдарила з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі.

«Було три «прильоти». Нині вся інформація з’ясовується, попередньо – без жертв», – зазначив голова облради.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вранці 9 липня російські війська обстріляли Інгулецький район міста – запустили 10 ракет «Торнадо-С». Повідомлялося про жертв серед цивільних. Також ввечері суботи Вілкул повідомив про «приліт» в районі Радушного.