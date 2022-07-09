Збільшилася кількість жертв обстрілу Кривого Рогу: в лікарні померла 20-річна дівчина

Поранена через обстріл Інгулецького району Кривого Рогу 20-річна дівчина, померла в лікарні. Про це у телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його уточненими даними, внаслідок удару поранені троє людей. Двоє лікуються дома, а третій – у медичному закладі. Це батько загиблої дівчини.

Як повідомила під час брифінгу представниця ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, унаслідок удару загинула й 41-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення, несумісні з життям.

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Речниця розповіла, що снаряди поцілили по школі. Там вибито вікна та розбито дах. Вщент знищено автомобіль, що стояв поруч. Пошкоджено також кілька житлових будинків. На подвір’ях трьох приватних будинків знайшли уламки боєприпасів.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що по Кривому Рогу армія Росії вдарила з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Стріляли з відстані понад 70 кілометрів, з території Херсонщини – цілеспрямовано по житловому району. Загалом випустили 10 ракет з уламковими та касетними боєприпасами.

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Рятувальники продовжують обстежувати території, де були обстріли.

Попри численні свідчення, Росія заперечує, що російська армія обстрілює цивільні об’єкти, руйнує житлові будинки та інфраструктуру міст і сіл. Натомість кремлівська пропаганда через усі свої канали поширює тезу, що це «сама українська армія обстрілює українські цивільні об’єкти».