Російська армія намагається просунутися з Луганщини до Донецької області – Гайдай

Російські війська намагаються просунутися до перших сіл Донеччини, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 9 липня.

«Ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків», – заявив Гайдай.

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Відтак ситуація, додав він, небезпечна по всій лінії від Кремінної до Попасної:

«Тільки вночі вони завдали вісім артилерійських обстрілів , три – мінометні, а також нанесли дев’ять ракетних ударів. За підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська».

Відтак, за даними Гайдая, оперативної паузи, яку оголосило російське командування, на місці не спостерігається, російська армія «атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше».

«Наші військові мужньо тримають оборону», – додав він.

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції та цивільні об’єкти на різних напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 липня.