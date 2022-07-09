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Російська армія намагається просунутися з Луганщини до Донецької області – Гайдай

За даними Сергія Гайдая, оперативної паузи, яку оголосило російське командування, на місці не спостерігається

Російські війська намагаються просунутися до перших сіл Донеччини, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 9 липня.

«Ворог намагається просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків», – заявив Гайдай.

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Відтак ситуація, додав він, небезпечна по всій лінії від Кремінної до Попасної:

«Тільки вночі вони завдали вісім артилерійських обстрілів , три – мінометні, а також нанесли дев’ять ракетних ударів. За підсумком окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська».

Відтак, за даними Гайдая, оперативної паузи, яку оголосило російське командування, на місці не спостерігається, російська армія «атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше».

«Наші військові мужньо тримають оборону», – додав він.

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції та цивільні об’єкти на різних напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 липня.

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