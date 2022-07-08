NYT: США виявили 18 російських фільтраційних таборів для українців

США виявили щонайменше 18 російських фільтраційних таборів, створених для затримання та насильницької депортації українців до Росії. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на заступницю голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.

За її словами, Росія почала готувати фільтраційні табори ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На зустрічі ОБСЄ у Відні Остріан заявила, що фільтраційні табори організували у школах, спортивних центрах та закладах культури, які захоплені російськими військами. На її думку, російська влада готувалась «фільтрувати» українців ще до початку вторгнення в Україну.

«Російські офіційні особи, ймовірно, склали списки для фільтрації та затримання українських громадян, які загрожують російському контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів – політичних діячів та активістів, а також співробітників служби безпеки», – заявила Остріан.

Вона порівняла практику фільтраційних таборів зі сталінськими репресіями, які назвала «найдовшим у російській історії прикладом масової депортації та знищення народів».

Остріан процитувала дані українського уряду, згідно з якими за час війни до Росії з України було насильно переміщено близько 1,6 мільйона людей, зокрема близько 250 000 дітей.

«Перевірити ці дані неможливо. Немає ні відкритих списків, ні «гарячих ліній», за якими можна було б дізнатися про долю людей, ні звітності», – додала Остріан.

Після фільтраційних таборів українців відправляють до міст по всій Росії – часто, за свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії, додала Кортні Остріан.

Про «фільтраційні табори» на окупованій частині Донбасу розповідали Радіо Свобода очевидці.

Багато хто скаржився на жорстоке поводження та погрози. Українці розповідали, що тих, кого в процесі «фільтрації» запідозрили у проукраїнській позиції, відводили у невідомому напрямку і їхня подальша доля невідома. Люди казали, що у багатьох відбирали документи та вимагали взяти російське громадянство.