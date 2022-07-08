США виділяють Україні новий пакет допомоги на 400 млн дол та додаткові HIMARS

США передадуть Україні більше реактивних систем залпового вогню великої дальності та нові високоточні артилерійські снаряди в рамках нового пакету озброєнь на 400 мільйонів доларів.

Пакет включатиме чотири високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS, з боєприпасами, повідомив журналістам 8 липня високопоставлений чиновник зі сфери оборони.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що додаткові HIMARS дозволять збільшити загальну кількість цих систем, надісланих в Україну з минулого місяця, – до 12-ти.

США почали надсилати системи після того, як отримали запевнення Києва, що ЗСУ не використовуватимуть їх для ураження цілей на території Росії.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови постачання відповідних боєприпасів він може становити і 300-500 км.

Збройні сили України використовували HIMARS для атаки, зокрема, складів боєприпасів. ЗСУ не використовували їх для ударів за межами України, додав чиновник.

Вони «успішно завдавали ударів по російських об’єктах в Україні, глибше за лінією фронту, і порушили здатність Росії проводити артилерійські операції», сказав чиновник. Використовуючи HIMARS, українські військові за останній тиждень змогли «суттєво порушити здатність росіян рухатися вперед», додав він.

3 липня Міноборони РФ заявило, що російські військові захопили всю територію Луганської області. Українське військове командування визнало, що ЗСУ відійшли з останнього міста, яке утримували, – Лисичанська, заявивши, що вирішили відступити, аби врятувати життя військових.

Це вже 15-й пакет військової зброї та техніки, переданий Україні, з серпня минулого року.

Росія звинуватила Захід у веденні «проксі-війни» проти неї через збільшення поставок новітнього озброєння в Україну та запровадження економічних санкцій.