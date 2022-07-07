Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Україні потрібні ще десятки HIMARS, щоб змістити лінію фронту – Данілов

За даними Олексія Данілова, наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню

Україні потрібні ще десятки систем HIMARS, щоб змістити лінію фронту на сході України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов виданню The Wall Street Journal.

За його словами, наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та союзниками.

Данілов каже, що російські війська «беззахисні перед ними» і «дуже занепокоєні».

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG