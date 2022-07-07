Україні потрібні ще десятки HIMARS, щоб змістити лінію фронту – Данілов

Україні потрібні ще десятки систем HIMARS, щоб змістити лінію фронту на сході України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов виданню The Wall Street Journal.



За його словами, наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та союзниками.



Данілов каже, що російські війська «беззахисні перед ними» і «дуже занепокоєні».

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».