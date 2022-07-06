«Видають бажане за дійсне». Міноборони України спростовує заяви РФ про знищення HIMARS

У Міністерстві оборони України спростовують заяви російської сторони про нібито знищення системи HIMARS.



«Це російський фейк. Це про те, що вони видають бажане за дійсне. Можливо, інформація про те, що у нас з'явилися HIMARS, призвела до паніки і підвищення страху в російському суспільстві. Тому їм порадили подати таку інформацію. Це робота на їхній внутрішній інформаційний ринок», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Також пресслужба угрупування Об'єднаних сил ЗСУ заявила про фейковість цих повідомлень російської сторони.

«Повідомлення не відповідає дійсності і є фейком. Реактивні системи HIMARS надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ», – наголосили в штабі угруповання ОС.



6 липня у Міноборони Росії заявили, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».